Александра Пахмутова приедет в родной Сталинград-Волгоград на День Победы

В Волгоград 96-летняя Александра Николаевна приедет по личному приглашению губернатора Андрея Бочарова. Знаменитая землячка примет участие в праздничных мероприятиях на День Победы. Увидит сияние Света Великой Победы на Мамаевом кургане, в основу которого в 2026 году легла музыка Пахмутовой. А также будет на трибунах на параде Победы в Волгограде 9 мая.