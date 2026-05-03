Подозреваемого в смерти 37-летнего мужчины задержали в Белокалитвенском районе

Как ранее сообщалось, в ходе конфликта знакомый нанес 37-летнему мужчине удар ножом, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате слаженного взаимодействия с ГУ МВД России по Ростовской области местонахождение фигуранта было установлено в Белокалитвинском районе, где он и был задержан. Установлено, что задержанный является 38-летним жителем города Таганрога.