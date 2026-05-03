Били молотком. Отец и сын превратили повара в раба на золотом прииске

Эта история началась с обычного, в общем-то, сюжета: человек приехал на золотодобывающий участок в Зейском районе Амурской области, чтобы работать поваром. Но вместо зарплаты, трудового договора и нормальных условий он получил сломанную челюсть, удары молотком по ногам и несколько дней рабского труда под угрозой физической расправы. А когда попытался сбежать, его догнали, избили и вернули обратно — как беглую вещь. Теперь оба хозяина прииска, 67-летний отец и его 36-летний сын, получили по шесть лет строгого режима каждый, и апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Подробности — в материале hab.aif.ru.
«Я уезжаю!».
В мае 2025 года потерпевший устроился поваром на золотодобывающий участок. Трудовой договор с ним заключать не стали — зачем бумажная волокита, когда можно просто поставить человека к плите и требовать результат. Рабочий день начинался с раннего утра и заканчивался поздно вечером практически без отдыха, и в какой-то момент у повара произошла ссора с одним из владельцев прииска.
Конфликт дорого ему обошелся. Мужчину избили, сломали челюсть, и он принял единственно разумное в такой ситуации решение — покинуть участок.
«Я так больше не могу. Я уезжаю!» — заявил работник.
Однако хозяева прииска с таким раскладом не согласились. Обнаружив, что повар исчез, отец и сын бросились в погоню на Toyota Land Cruiser. Беглеца нашли, избили повторно — на этот раз молотком по ногам, после чего насильно запихнули в машину и доставили обратно на участок.
Молоток, угрозы и несколько дней в плену.
На прииске потерпевшего заставили продолжать работать под прямой угрозой физической расправы. Документы у него отобрали, свободу передвижения ограничили, а любые попытки протеста пресекались на корню. По сути, человека низвели до положения раба — он работал не по договору, не за деньги, а потому что не мог уйти и боялся, что его снова изобьют или убьют.
Через несколько дней, после очередного избиения, мужчине все же удалось вырваться. Он сбежал и сразу направился в правоохранительные органы, благодаря чему преступная схема на прииске перестала существовать. Следствие и суд восстановили всю цепочку событий, и доказательств хватило на полновесный обвинительный приговор.
«Мы не виноваты!».
Зейский районный суд признал обоих фигурантов виновными по статьям о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также об использовании рабского труда с сокрытием документов потерпевшего. Старший из осужденных дополнительно ответил за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Приговор — шесть лет колонии строгого режима каждому. Кроме того, по инициативе прокуратуры в доход государства конфисковали тот самый Toyota Land Cruiser, на котором похитили повара.
Сторона защиты попыталась обжаловать приговор, настаивая на прекращении дела за примирением сторон и даже на полном оправдании. Однако суд апелляционной инстанции, опираясь на позицию прокуратуры Амурской области, признал эти доводы несостоятельными и оставил приговор без изменений.
Решение вступило в законную силу, и теперь отец с сыном отправятся в колонию. А их бывший повар навсегда забудет дорогу к золотодобывающим участкам, где трудовой договор заменяют молотком.