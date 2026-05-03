Били молотком. Отец и сын превратили повара в раба на золотом прииске

Эта история началась с обычного, в общем-то, сюжета: человек приехал на золотодобывающий участок в Зейском районе Амурской области, чтобы работать поваром. Но вместо зарплаты, трудового договора и нормальных условий он получил сломанную челюсть, удары молотком по ногам и несколько дней рабского труда под угрозой физической расправы. А когда попытался сбежать, его догнали, избили и вернули обратно — как беглую вещь. Теперь оба хозяина прииска, 67-летний отец и его 36-летний сын, получили по шесть лет строгого режима каждый, и апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Подробности — в материале hab.aif.ru.