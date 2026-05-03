«Чайка» добилась продолжения полуфинальной серии МХЛ

Стартовый период прошёл в равной борьбе и закончился нулевой ничьей. Во второй трети нижегородцы впервые в этой серии открыли счёт. Неотразимо бросил Тимур Муханов, ассистировали Сергей Скворцов и Антон Силаев (время на табло — 23.37). Вскоре Скворцов удвоил наше преимущество (26.36). Ярославцы впервые в плей-офф-2026 оказались в ситуации, когда надо отыгрывать два гола. Ближе к концу периода они прибавили в активности, а на 38-й минуте реализовали численный перевес 5 на 4. При этом фактически вне игры оказался ассистент капитана «Чайки» Макар Глазунов: вследствие столкновения форвард испытывал боль и потерял клюшку, а забрав её, не успел помешать Степану Мешкову сыграть на отскоке шайбы от Сабитова. На второй перерыв гости ушли лидерами — 2:1. Впервые в плей-офф дружина Олега Таубера проиграла второй период.