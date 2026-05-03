«Чайка» добилась продолжения полуфинальной серии МХЛ

Пятый матч противостояния «Локо» (Ярославль) — «Чайка» (Нижний Новгород) в ½ финала Молодёжной хоккейной лиги принёс результат 2:4. «Локо» брал верх в трёх первых встречах — 5:4, 4:1, 3:2 ОТ, а четвёртая игра осталась за «Чайкой» — 2:1 ОТ. Серия длится до четырёх побед.
В воскресенье тренерский штаб «Чайки» заявил такой состав: Сабитов (Гриценко в запасе); Силаев — Яценко, Ополинский — Фёдоров (А) — Пугачёв; Гаврилов (К) — Чесноков, Муханов — Свищёв — Скворцов; Анисимов — А. Сальников, Лаптев — Горнов — Глазунов (А); Муллеров; Кулябин — Мишин — Л. Сальников; Козин. Иван Муллеров и Владимир Козин в итоге на лёд не выходили. 18-летний Марат Сабитов провёл сотый матч в МХЛ, где дебютировал 6 октября 2024 года.
Стартовый период прошёл в равной борьбе и закончился нулевой ничьей. Во второй трети нижегородцы впервые в этой серии открыли счёт. Неотразимо бросил Тимур Муханов, ассистировали Сергей Скворцов и Антон Силаев (время на табло — 23.37). Вскоре Скворцов удвоил наше преимущество (26.36). Ярославцы впервые в плей-офф-2026 оказались в ситуации, когда надо отыгрывать два гола. Ближе к концу периода они прибавили в активности, а на 38-й минуте реализовали численный перевес 5 на 4. При этом фактически вне игры оказался ассистент капитана «Чайки» Макар Глазунов: вследствие столкновения форвард испытывал боль и потерял клюшку, а забрав её, не успел помешать Степану Мешкову сыграть на отскоке шайбы от Сабитова. На второй перерыв гости ушли лидерами — 2:1. Впервые в плей-офф дружина Олега Таубера проиграла второй период.
В начале третьего отрезка (40.40) снова преуспел Скворцов, прямо возле чужих ворот открывшийся на передачу Макара Ополинского. Предголевой пас сделал Виктор Фёдоров. А далее Сергей оформил хет-трик (53.28). Благодаря передаче Муханова он убежал в отрыв, бросил и сам же добил шайбу в ворота, когда та отрикошетила от кипера Степана Сафонова. Ассистентский балл, кроме Тимура, записал себе в актив Алексей Анисимов. Окончательный результат хозяева установили при игре в большинстве на последней секунде поединка, отличился Роман Лутцев.
Соотношение бросков в створ — 38:36 в пользу команды системы «Торпедо». По отрезкам было 15:14, 11:12, 12:10.
Шестой матч серии состоится в Нижнем Новгороде 5 мая. Если понадобится седьмая игра, то 7 мая конкуренты скрестят клюшки в Ярославле.