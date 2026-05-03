Собянин: Москвичи установили рекорд в финале Всероссийской олимпиады школьников

«Подведены итоги по всем 24 предметам. У сборной Москвы 1972 диплома: 354 — победителей, 1618 — призeров. Это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году», — написал мэр.
Свыше половины учебных заведений столицы подготовили победителей и призeров олимпиады.
Абсолютными победителями стали 35 москвичей. 133 члена столичной сборной получили дипломы по двум и более предметам. Среди них: Алексей и Дмитрий Янковские (школа № 7) стали победителями по информатике и призeрами по математике; Дарья Мадорская (школа № 57) — победитель по искусству, русскому языку и экономике; Александр Копейкин (школа № 179) — победитель по обществознанию и экономике, призeр по истории; Александр Агаков (лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова) — победитель по экономике и физике; Никита Панченко (школа № 825 имени В. А. Караковского) с дипломами победителя по русскому языку и призeра — по географии и экологии.
Больше всего наград у москвичей по информатике, биологии и русскому языку.
«Поздравляю ребят с блестящими результатами! Москва гордится вами! Спасибо за вашу неиссякаемую любовь к знаниям. Успехов и здоровья», — завершил Сергей Собянин.