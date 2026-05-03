После жарких выходных в Калининградскую область придут сырость и прохлада

По данным синоптиков, тёплая погода сохранится до понедельника. После этого через регион пройдёт полярный фронт, разделяющий тропическую и умеренную воздушные массы. Со вторника дневная температура в Калининграде и области опустится примерно до +12…+15 градусов. На востоке будет немного теплее, а у побережья воздух прогреется только до +10…+13.