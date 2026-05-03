После жарких выходных в Калининградскую область придут сырость и прохлада

С понедельника по среду прогнозируются дожди, не исключаются грозы.

Источник: Клопс.ru

Со вторника в регионе станет прохладнее: двадцатиградусное тепло уйдёт, начнутся дожди. Такой прогноз специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовали в своём телеграм-канале в воскресенье, 3 мая.

По данным синоптиков, тёплая погода сохранится до понедельника. После этого через регион пройдёт полярный фронт, разделяющий тропическую и умеренную воздушные массы. Со вторника дневная температура в Калининграде и области опустится примерно до +12…+15 градусов. На востоке будет немного теплее, а у побережья воздух прогреется только до +10…+13.

Дожди, согласно предварительному прогнозу, возможны как минимум с понедельника по среду. В начале недели в регионе также могут сложиться условия для гроз. К следующим выходным есть шанс на новое потепление: на гребне антициклона воздух прогреется до +15…+20 градусов.

«Модель ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды — ред.) рассчитывает влажную погоду в промежутке с 11 по 18 мая, что может снизить дефицит почвенной влаги», — говорится в сообщении.

В жаркое воскресенье жители и гости Калининграда рванули к морю. Утром на улице Невского образовалась километровая пробка в сторону выезда из города.

