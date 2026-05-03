Голикова призналась, что ей было лестно, когда Путин защитил ее от непогоды

Голикова призналась, что ей было лестно, когда Путин защитил ее от дождя и снега.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что ей было лестно, когда президент РФ Владимир Путин защитил ее от непогоды, раскрыв свой зонт, однако она сама хотела бы заботиться о главе государства.

Путин во вторник посетил Федеральный центр медицины катастроф в Москве. Среди сопровождавших его единственной женщиной была Голикова. Глава государства пошутил, что «без зонта девушка», раскрыл над ней зонт и нес его на протяжении всей экскурсии, защищая вице-премьера от дождя со снегом.

«Мне как-то не очень удобно, мне всегда хотелось о нем позаботиться, все-таки он руководитель», — призналась Голикова автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, комментируя этот момент.

При этом вице-премьер добавила, что забота со стороны президента ей очень приятна.

«Мне это очень лестно, очень приятно, но все равно мы должны заботиться о нем», — заключила Голикова.

