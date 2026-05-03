Доля кузбасской продукции в торговых сетях региона достигла почти 27%

Почти до 27% выросла доля местной продукции в торговых сетях Кузбасса, сообщил глава региона Илья Середюк. Возможности для увеличения данного показателя обсудили на VII специализированной конференции «Производители и ретейл: новая реальность», которая прошла в Кемерове в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Мы уже добились роста доли кузбасской продукции в торговых сетях региона — пока до 26,6%. Нужно повышать этот показатель дальше. Наши предприниматели вносят большой вклад в диверсификацию экономики Кузбасса. Мы со своей стороны готовы оказывать всестороннюю поддержку каждой перспективной инициативе бизнеса, добиваться федеральной поддержки для проектов, которые делают жизнь в регионе лучше», — сказал Илья Середюк.
Участие в конференции приняли топ-менеджеры федеральных и региональных торговых сетей, руководители более 50 областных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. На мероприятии также прошел круглый стол по развитию креативных индустрий. Он был организован центром «Мой бизнес». Предприниматели, дизайнеры, технологи и представители сферы искусства обсудили льготные механизмы аренды площадей и оборудования. А завершилась конференция выставкой продукции местного производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.