В Алуште в 2027 году завершат ремонт канализационной насосной станции

Канализационная станция собирает все стоки из города и затем перебрасывает их на очистные сооружения. Специалисты полностью реконструируют этот объект. Они, например, заменят насосное оборудование и электрические компоненты. В настоящее время на станции выполнены подготовительные работы. Мастера уже очистили стены и протянули кабель.