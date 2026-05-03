В Алуште в 2027 году завершат ремонт канализационной насосной станции

Благодаря этому улучшатся качество коммунальных услуг и экологическая ситуация на курорте.

Реконструкцию канализационной насосной станции на улице Парковой в Алуште планируют завершить в 2027 году, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Канализационная станция собирает все стоки из города и затем перебрасывает их на очистные сооружения. Специалисты полностью реконструируют этот объект. Они, например, заменят насосное оборудование и электрические компоненты. В настоящее время на станции выполнены подготовительные работы. Мастера уже очистили стены и протянули кабель.

Реконструкция сделает систему водоотведения Алушты более надежной. Также после завершения работ будут улучшены качество коммунальных услуг и экологическая ситуация на курорте.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
