Магнитные бури G1 ожидаются на Дону в середине мая

До 14 мая существенных возмущений не ожидается.

В Ростовской области 15 и 16 мая прогнозируются магнитные бури слабой интенсивности (уровень G1). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

До 14 мая существенных возмущений не ожидается, в большинстве дней мая магнитосфера будет спокойной. Тем не менее, в отдельные периоды месяца возможны кратковременные вспышки геомагнитной активности.

Специалисты предупреждают: магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Возможные симптомы — головные боли, скачки давления, нарушения сна, общее недомогание, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

Ранее стало известно, что на Дону майские праздники пройдут без магнитных бурь.