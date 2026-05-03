Житель Заволжья предстанет перед судом после нападения на водителя автобуса

В Заволжье мужчина нанес водителю автобуса серьезные травмы из-за конфликта. Расследование уголовного дело завершено, злоумышленник перестанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В январе текущего года на конечной остановке в Заволжье 49-летний мужчина устроил словесную перепалку с 65-летним водителем из-за закрытых дверей автобуса. Агрессор схватил водителя за куртку и силой дернул на себя, после чего пожилой мужчина рухнул на заледеневший асфальт и ударился головой.
Кондуктор вызвала скорую помощь, в то время как злоумышленник покинул место происшествия. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую черепно-мозговую травму и перелом глазницы. Ему потребовалась экстренная операция.
Оказалось, что нападавший уже был ранее судим за оборот наркотиков. Мужчина осознавал опасность своих действий, с учетом разницы в физической силе и наличия гололеда.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было расследовано уголовное дело. С обвинительным заключением его направили в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет в тюрьме.
