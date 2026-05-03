Житель Заволжья предстанет перед судом после нападения на водителя автобуса

В январе текущего года на конечной остановке в Заволжье 49-летний мужчина устроил словесную перепалку с 65-летним водителем из-за закрытых дверей автобуса. Агрессор схватил водителя за куртку и силой дернул на себя, после чего пожилой мужчина рухнул на заледеневший асфальт и ударился головой.