В Хабаровском крае усилили контроль за пожарной безопасностью на майских

В 12 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые огневые работы и использование открытого огня. С дачниками и рыбаками проводят разъяснительные беседы, напоминая о запрете на костры и сжигание мусора. Несмотря на это, случаи нарушений всё ещё встречаются — оставленные без присмотра костры остаются одной из частых причин возгораний, и к таким ситуациям применяются меры ответственности.