В Хабаровском крае усилили контроль за пожарной безопасностью на майских

В Хабаровском крае ежедневно проходят рейды и патрули для предотвращения природных пожаров. О ситуации сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
С наступлением майских праздников жители активно выезжают на дачи и на природу, поэтому риск возгораний традиционно растёт. Специалисты вместе с представителями администраций и полиции проводят профилактические обходы, чтобы не допустить палов травы и крупных пожаров, особенно в труднодоступных местах.
Особое внимание уделяют островам в районе Хабаровска — там много заброшенных участков и сухой растительности. Патрули с использованием беспилотников уже дают результат — за последние два дня на Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном островах термических аномалий не зафиксировано.
В 12 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые огневые работы и использование открытого огня. С дачниками и рыбаками проводят разъяснительные беседы, напоминая о запрете на костры и сжигание мусора. Несмотря на это, случаи нарушений всё ещё встречаются — оставленные без присмотра костры остаются одной из частых причин возгораний, и к таким ситуациям применяются меры ответственности.