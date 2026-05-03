В Хабаровском крае усилили контроль за пожарной безопасностью на майских

В 12 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые огневые работы и использование открытого огня.

В Хабаровском крае ежедневно проходят рейды и патрули для предотвращения природных пожаров. О ситуации сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С наступлением майских праздников жители активно выезжают на дачи и на природу, поэтому риск возгораний традиционно растёт. Специалисты вместе с представителями администраций и полиции проводят профилактические обходы, чтобы не допустить палов травы и крупных пожаров, особенно в труднодоступных местах.

Особое внимание уделяют островам в районе Хабаровска — там много заброшенных участков и сухой растительности. Патрули с использованием беспилотников уже дают результат — за последние два дня на Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном островах термических аномалий не зафиксировано.

В 12 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые огневые работы и использование открытого огня. С дачниками и рыбаками проводят разъяснительные беседы, напоминая о запрете на костры и сжигание мусора. Несмотря на это, случаи нарушений всё ещё встречаются — оставленные без присмотра костры остаются одной из частых причин возгораний, и к таким ситуациям применяются меры ответственности.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
