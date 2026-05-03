В элистинской школе № 23 провели занятие проекта «Цифровой ликбез»

Занятие просветительского проекта «Цифровой ликбез» для пятиклассников прошло в школе № 23 в Элисте. Урок был организован при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития Калмыкии.
Основной темой занятия стала проверка достоверности информации в интернете. Также на уроке с детьми обсудили правила безопасного использования современных технологий. Отмечается, что пятиклассники активно участвовали в дискуссии, приводили примеры из личного опыта.
Особый интерес у школьников вызвала тема защиты домашних животных в цифровой среде. Ученики узнали, как ответственно использовать «умные» технические устройства, которые помогают следить за питомцами.
