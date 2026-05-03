Какие новые правила платы за воду в квартирах МКД действуют с мая 2026-го?

Ужесточились правила передачи показаний приборов учёта — строго с 20-го по 25-е число.
— Учет ресурсов ЖКХ переходит в РФ в 2026 году на новый уровень цифровизации на основе закона 180-ФЗ и соответствующего постановления правительства, — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
В приоритете «умные» технологии и автоматизированная передача данных. Если жилец передает вручную данные, отличные от показаний «умного» счетчика, поставщик вправе игнорировать их и использовать автоматические.
Основные изменения, вступающие в силу с весны 2026 года — установление четких сроков передачи данных ПУ, усиление контроля за поверкой счетчиков, перенос ответственности за долги на общедомовые расходы на конкретных должников.
С 1 мая 2026 года в России ужесточились правила передачи показаний приборов учёта ЖКХ — данные необходимо передавать строго с 20-го по 25-е число месяца. Это установлено на федеральном уровне для повышения прозрачности расчётов ОДН и борьбы с неучтенным потреблением, регламентированы и цифровые каналы передачи данных.
Рекомендуется передавать показания через «Госуслуги», личные кабинеты УК или сбытовых организаций.
Если показания не переданы 3 месяца подряд, с 4-го месяца начисление идет по нормативу, а затем с повышающим коэффициентом.
С января-2026 действует норма: если в квартире нет счётчика, хотя его можно установить, к платежу применяют повышающий коэффициент. Например, для холодной воды он вырос с 1,5 до 3 — то есть расходы на воду для таких квартир почти удвоились по сравнению с прошлым годом.
Напоминаю, что изменился срок оплаты: теперь вносить плату за ЖКУ нужно до 15‑го числа месяца, следующего за расчётным периодом.
Стоит проверить, в порядке ли ваши счётчики, актуальна ли дата их поверки, и привыкнуть передавать показания в новые сроки. Так вы снизите риск штрафов, претензий и неожиданных перерасчётов в условиях нового порядка оплаты.
Кстати говоря, активизируется цифровизация поверки ПУ с 10 апреля 2026 года: отменяются бумажные акты поверки. Все данные обязаны вноситься в реестр ФГИС «Аршин» аккредитованными организациями. Если запись в реестре отсутствует, поверка считается недействительной.
Совершенствуется распределение оплаты общедомовых нужд (ОДН): введена новая система, при которой разница между общедомовым счетчиком и суммой квартирных приборов ложится на тех, кто не передает данные или занижает их, а не распределяется поровну на всех жителей, как это было ранее.
Платёжные документы станут подробнее. В них, в частности, появится отдельная строка с расходами на содержание и обслуживание приборов учёта. Это предполагает оплату обслуживания, установки, ремонта, поверки ПУ не в руки слесарю, а в УК.