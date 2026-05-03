В Туапсе не привлекают волонтеров для уборки нефтепродуктов на береговой линии

КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Волонтеров в Туапсе, где произошел разлив нефтепродуктов после пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода из-за атаки ВСУ, не допускают к работам на прибрежной территории, они задействованы в штабе и на уборке общественных территорий. Об этом ТАСС сообщили в волонтерском штабе «Мы вместе».

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, объяснив запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин».

«Волонтерам в принципе запрещают работать на прибрежной территории, там, где был разлив нефтепродуктов. Там работают только специализированные организации, волонтеры задействованы в штабе и на уборке общественных территорий, ну и там девушки допускаются, соответственно», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону уточнили ТАСС, что женщины-волонтеры допускаются, но они необходимы на определенных работах.

