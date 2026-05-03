В Туапсе не привлекают волонтеров для уборки нефтепродуктов на береговой линии

КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Волонтеров в Туапсе, где произошел разлив нефтепродуктов после пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода из-за атаки ВСУ, не допускают к работам на прибрежной территории, они задействованы в штабе и на уборке общественных территорий. Об этом ТАСС сообщили в волонтерском штабе «Мы вместе».