В Туапсе не привлекают волонтеров для уборки нефтепродуктов на береговой линии

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, объяснив запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин».
«Волонтерам в принципе запрещают работать на прибрежной территории, там, где был разлив нефтепродуктов. Там работают только специализированные организации, волонтеры задействованы в штабе и на уборке общественных территорий, ну и там девушки допускаются, соответственно», — сказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС по региону уточнили ТАСС, что женщины-волонтеры допускаются, но они необходимы на определенных работах.