Полиция поможет восстановить документы погорельцев из села под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции составили списки погорельцев, чьи документы сгорели вместе с домами в селе Кучерово Красноярского края, отдел миграции поможет им их восстановить, сообщает краевой главк МВД.
Пожар произошел в воскресенье около 11 часов (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек.
«В рамках работы временного пункта размещения пострадавших от пожара на базе Александровской школы полицейскими составлены поименные списки граждан, потерявших в пожаре документы. Сотрудниками подразделения по вопросами миграции им будет в кратчайшие сроки оказана оказана вся необходимая помощь по их восстановлению», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на пожар были привлечены 32 сотрудника полиции, которые помогали эвакуировать людей и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта. В настоящее время в селе остаются девять полицейских, обеспечивающих общественный порядок.