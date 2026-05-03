В Хабаровске высадили новую аллею ко Дню коренных народов России

В Хабаровске в парке у Дома культуры микрорайона имени Горького высадили новую аллею. О событии сообщили в городской администрации.
Акция прошла сегодня, 3 мая, и собрала десятки горожан — от школьников до ветеранов. Несмотря на переменчивую погоду, к полудню в парковой зоне стало многолюдно, а участники вместе высадили 60 саженцев деревьев и кустарников.
В аллее появились берёзы, миндаль, акация и другие цветущие растения. Посадочный материал предоставила компания «Транснефть — Дальний Восток», а саму акцию приурочили сразу к общегородскому субботнику и Дню коренных малочисленных народов России.
«По решению президента Российской Федерации Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
После посадки в парке началась концертная программа. Перед жителями выступили творческие коллективы города, а обновлённый Дом культуры, рядом с которым прошла акция, планируют открыть ко Дню города — там появятся новые кружки и пространства для занятий детей и взрослых.