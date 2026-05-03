Проект по профориентации охватил почти 7 тыс. жителей Нижегородской области

Более 6,7 тысячи студентов и учащихся 6−11-х классов школ Нижегородской области стали участниками проекта по профориентации в первом квартале 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Занятия были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Программа предусматривала знакомство молодежи с потенциальными работодателями, посещение предприятий и получение индивидуальных планов содействия занятости. Благодаря проекту компании региона, нуждающиеся в квалифицированных кадрах, в перспективе получат подготовленных и мотивированных сотрудников.
«Профориентационный проект разработан Министерством труда РФ, чтобы помочь молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве в родном регионе. Нижегородский кадровый центр помогает ребятам на всех этапах карьерного пути — от выбора профессии и поиска подработки до выхода на первую постоянную работу. Интерес к проекту видим уже сейчас, в самом начале его реализации: за первый квартал его участниками стали более 6,7 тысячи школьников и студентов. Рассчитываем, что до конца года он охватит около 19 тысяч человек», — рассказал заместитель губернатора региона Егор Поляков.
За январь-март консультанты областного кадрового центра «Работа России» провели для ребят более 350 профориентационных мероприятий: карьерные и деловые уроки, квизы, форумы и ярмарки вакансий. Большой интерес вызвали профтуры на предприятия и в организации региона. Школьники познакомились с такими профессиями, как спасатель, полицейский, сварщик, резчик металла, штамповщик, слесарь по ремонту автомобилей, швея, портной, парикмахер и другие.
Кроме того, консультанты кадрового центра проводят профессиональное тестирование и тренинги по социальной адаптации, помогают с составлением резюме и подготовкой к собеседованию, содействуют в поиске подходящей работы, включая временную занятость.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.