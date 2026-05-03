Вакцинация от аллергии — миф или нет, рассказали в волгоградском облздраве

Несмотря на весенние холода, волгоградские аллергики уже начинают жаловаться на симптомы аллергии. Пыльца может выделяться даже когда на деревьях еще нет листвы. Её также доносит ветер из соседних регионов.

У каждого аллергика свой сезон — одни реагируют на цветение березы, другие — злаков, третьи — на луговые и сорные травы.

Вакцинация от аллергии — миф или правда, рассказывает главврач консультативно-диагностической поликлиники № 2, главный внештатный аллерголог-иммунолог облздрава Анна Панина.

«Это и миф, и правда. Никакие препараты до развития у человека аллергического заболевания не вводятся. Но уже страдающие аллергией могут пройти аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ), её иногда называют вакцинацией от аллергии. В организм вводят малые дозы аллергена, организм тоже начинает вырабатывать антитела, они инактивируют природный аллерген при естественном с ним контакте», — поясняет врач.

Ранее стало известно, что учёные раскрыли простой способ профилактики диабета.