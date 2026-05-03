В Хабаровске стартовал волейбольный Кубок губернатора

В Хабаровске открылся Фестиваль волейбола на Кубок губернатора края. Торжественная церемония прошла в Универсальном краевом спортивном комплексе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соревнования продлятся два дня и объединили команды со всего Дальнего Востока. Участников с началом турнира и Праздником Весны и Труда поздравил губернатор Дмитрий Демешин, подчеркнув, что спорт и ежедневный труд всегда идут рядом.
В турнире участвуют 16 команд — мужские и женские сборные из семи регионов ДФО. Игры проходят сразу на нескольких площадках, сначала команды встречаются в группах, а затем сильнейшие выйдут в плей-офф.
«Уверен, что фестиваль станет важным этапом в развитии волейбола в нашем регионе и подарит зрителям зрелищные игры», — отметил Дмитрий Демешин.
Власти региона делают ставку на развитие массового спорта — волейболом в крае занимаются более 22 тысяч человек. Проведение таких турниров поддерживает федеральная программа «Спорт России», инициированная Президентом Владимиром Путиным, и помогает вовлекать в спорт всё больше жителей.