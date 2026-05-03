В Нижегородской области объявлен победитель конкурса «Воспитатель года»

29 апреля в Нижегородской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2026».
Лучшей в номинации признана воспитатель Березовского детского сада № 35 города Арзамас — Ирина Ларина.
В нынешнем году региональный этап проводился в девятый раз и был направлен на выполнение задач национального проекта «Молодёжь и дети».
Организаторами состязания выступили Министерство образования Нижегородской области и Нижегородский институт развития образования.
По данным ведомства, в конкурсе принял рекордный для региона состав — более 400 воспитателей.
В целом в системе дошкольного образования Нижегородской области трудятся свыше 13,7 тысячи специалистов.
Министр образования региона Михаил Пучков напомнил, что по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова 2026 год объявлен Годом дошкольного образования.
В связи с этим, по его словам, проведение профессионального конкурса среди воспитателей приобретает особую значимость для роста престижа профессии.
«Конкурс “Воспитатель года России” служит площадкой для самых креативных и позитивных специалистов: именно воспитатели дают детям первые уроки жизни, формируют ценности — дружбу, взаимопомощь и любовь к Родине, знакомят подрастающее поколение с российскими традициями», — отметил Михаил Пучков.
Министр поздравил Ирину Павловну с заслуженной победой и пожелал успешного выступления на всероссийском этапе.
По его словам, победительница сочетает требовательность, творческий подход и доброту, а также искреннюю преданность работе с детьми.
В областном Минобре рассказали о формате проведения этапа: заочная часть прошла с 2 по 24 марта, в ходе которой участницы представили видеовизитки.
Затем, с 25 марта по 16 апреля, состоялись три очных тура, где воспитатели демонстрировали умение работать с детьми и родителями и представляли авторские методики.
Заключительный очный этап прошёл на базе школы № 188 Нижнего Новгорода, где в «Блиц‑турнире» конкурсанты показали навыки командного взаимодействия, а в «Образовательном форсаже» решали педагогические кейсы.
Ирина Ларина подчеркнула, что для неё наиболее интересной частью конкурса стало решение кейсов, так как их разноплановость требует смелых решений, глубины знаний и уверенности в себе.
Впервые на региональном этапе была вручена номинация «Приз зрительских симпатий», и эту награду также получила Ирина Ларина.
Финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» запланирован на сентябрь и будет состоять из двух туров.
В первом туре участники пройдут испытания «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями».
Во второй тур выйдут 15 лауреатов со всей страны, где их ожидают «Профессиональная мастерская» и «Блиц‑турнир».