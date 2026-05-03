В Алупке появилась фестивальная площадка на 1200 мест

В Алупке открыли новую фестивальную площадку, рассчитанную на 1200 мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня в Алупке происходит много позитивных перемен, это воодушевляет и придает новый импульс развитию города», — написал руководитель региона.
По его словам, там появляется все больше привлекательных объектов, интересных для жителей и туристов. Так, рядом с алупкинским храмом Святого Архистратига Михаила открыли новую фестивальную площадку. Она рассчитана на 1200 мест. Там собираются проводить различные мероприятия, в том числе музыкальные.
«Продолжается большая и непростая работа по реставрации исторических объектов и локаций», — добавил Аксенов.
Глава Крыма также рассказал, что в Воронцовском дворцово-парковом комплексе ожидают принять до 2 млн человек. По его словам, это не предел. В 2021 году объект посетили 2,6 млн человек.