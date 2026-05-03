Псковские школьники победили на Национальной технологической олимпиаде

Сборная школьников из Пскова стала победителем XI сезона Национальной технологической олимпиады в номинации «Летающая робототехника», сообщили в министерстве образования региона. Соревнование проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
В состав команды вошли Алексей Сергеев, Семен Рычков, Максим Худяков и Роман Пилипейко. Вместе они представляли детский технопарк «Кванториум Псков». Ребята разрабатывали систему автоматизированного мониторинга линий электропередачи. Они написали программный код для автономного полета квадрокоптера, составили алгоритмы компьютерного зрения, внедрили использование тепловизора для обнаружения скрытых утечек и настроили веб-интерфейс для отправки отчетов на сервер в режиме реального времени.
Марафон заключительных этапов длился три месяца. Итоговые соревнования состоялись на площадках 24 ведущих вузов, а также технологических компаний в 11 городах страны. Всего в состязаниях в 2025/2026 учебном году приняли участие 226 тысяч ребят из всех регионов России, а также зарубежных стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Киргизии, Грузии и Туркменистана.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.