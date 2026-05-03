«Поезд здоровья» посетит малые населенные пункты Саратовской области

Специалисты «Поезда здоровья» посетят малые населенные пункты Саратовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«“Поезд здоровья” начинает выезжать в районы области. Благодаря этой акции жители проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно, не выезжая в областной центр. В ходе работы специалисты выявляют различные заболевания, в том числе и на ранних стадиях, а это значит, что пациент будет под контролем, а в каких-то случаях наступит полное выздоровление. В этом и есть смысл работы “Поезда здоровья”. Приходите проверить основные показатели своего здоровья и получить консультацию терапевта и узких специалистов», — отметил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.
Так, 12 мая специалисты будут вести прием в селе Синодском Воскресенского района и городе Красный Кут, 15 мая — в селе Александров Гай, 20 мая — в городе Аткарске и селе Большие Копены Лысогорского района. Кроме того, до конца мая «Поезд здоровья» приедет в села Рязанка, Питерка, Красавка, поселки Мокроус, Новые Бурасы и Радищево. Адреса и время работы можно посмотреть на сайте областного минздрава.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.