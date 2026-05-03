«Поезд здоровья» посетит малые населенные пункты Саратовской области

«“Поезд здоровья” начинает выезжать в районы области. Благодаря этой акции жители проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно, не выезжая в областной центр. В ходе работы специалисты выявляют различные заболевания, в том числе и на ранних стадиях, а это значит, что пациент будет под контролем, а в каких-то случаях наступит полное выздоровление. В этом и есть смысл работы “Поезда здоровья”. Приходите проверить основные показатели своего здоровья и получить консультацию терапевта и узких специалистов», — отметил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.