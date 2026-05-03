Дети с ОВЗ доят коров, пекут печенье и делают игрушки в вяземском интернате

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Вяземский район заехал в школу-интернат N12 и покинул ее, по собственному признанию, с улыбкой на лице и теплом на душе. Учреждение, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, оказалось настоящей агрошколой с собственной фермой, кулинарной мастерской и столярной студией.
Главу региона удивил масштаб. На территории интерната он обнаружил коров, овец, кроликов и лошадей — полноценное хозяйство, где ребята учатся ухаживать за животными и выращивать растения. Девочки в это время осваивали выпечку печенья, мальчики — изготовление деревянных игрушек, и дети были так увлечены, что их горящие глаза стали для губернатора самым ценным впечатлением дня.
«Я очень удивился, когда увидел здесь целую ферму. Это настоящая агрошкола, где ребята учатся ухаживать за животными, а еще пробуют себя в сыроварении и кулинарии. Глаза у них горят, и это, пожалуй, самое ценное, что можно увидеть», — поделился Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что энергия детей заряжает, но главный ресурс школы — педагоги. Работа с детьми с ОВЗ требует огромного терпения и большого сердца, и коллектив интерната, по его мнению, обладает и тем, и другим. Не случайно школа в прошлом году вошла в топ-10 лучших инклюзивных организаций страны. Современный спортзал, тренажеры, цифровая среда — все это здесь есть, но куда важнее атмосфера, в которой ребенку по-настоящему хорошо.
«А значит, мы движемся в правильном направлении», — резюмировал губернатор, пообещав, что поддержка таких учреждений продолжится. И, судя по тому, что школа-интернат N12 уже стал флагманом инклюзивного образования в регионе, это направление действительно верное.