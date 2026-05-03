В школе № 482 Санкт-Петербурга открыли технопарк «Кванториум»

Первый в Выборгском районе Санкт-Петербурга технопарк «Кванториум» создали на базе школы № 482 при поддержке нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в местной администрации.
Инновационная образовательная площадка поможет детям и подросткам получить практические навыки в сфере высоких технологий. Школьники будут не только изучать теорию, но и применять полученные знания на практике, создавая собственные проекты.
В составе технопарка функционируют шесть специализированных лабораторий-квантумов: «IT-квантум», «Робоквантум», «Хайтек», «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум» и «Биоквантум». Ученики смогут работать с современным оборудованием и осваивать лазерные технологии, беспилотную авиацию, программирование на разных языках, 3D-моделирование и печать, основы нейротехнологий, искусственного интеллекта и машинного обучения.
«Уверен, что “Кванториум” — кузница будущих инженеров, ученых и новаторов. Это важный шаг в развитии образовательного пространства нашего района. Мы создаем условия, чтобы талантливые школьники могли раскрыть свой потенциал, получить актуальные компетенции и стать будущими инженерами, учеными и новаторами, которые будут двигать вперед отечественную науку и промышленность», — отметил глава администрации Выборгского района Виктор Полунин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.