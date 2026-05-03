В Калининградском перинатальном центре провели сложные операции женщинам с тяжёлыми патологиями. С начала года специалисты учреждения выполнили три подобных вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
У всех трёх пациенток во время беременности выявили предлежание плаценты — состояние, при котором она прикрепляется к нижней части матки и перекрывает внутренний зев детородного органа.
"Патология по праву считается одним из самых опасных и непредсказуемых состояний в современном акушерстве, так как плацента становится препятствием для рождения ребенка через естественные родовые пути, также крайне возрастают риски массивного кровотечения, — пояснила руководитель медучреждения Елена Мартынова.
Предлежание плаценты обнаружили у местной жительницы Валерии в начале восьмого месяца беременности. Пациентке провели обследования на МРТ и выполнили кесарево сечение. Вмешательство длилось более четырёх часов. В результате у женщины родилась дочка.
Такую же акушерскую патологию обнаружили у пациентки, ожидавшей двойню. Ранее ей уже проводили два кесаревых сечения. Это многократно повышало риски и требовало от специалистов абсолютной концентрации. Операция прошла успешно, роды закончились благополучно.
«Во всех трёх случаях дети родились здоровыми. Успех каждой из операций был во многом предопределён слаженностью работы целой команды врачей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. Благодаря их опыту и применению передовых методик удалось не только сохранить жизнь матерям и новорожденным, но и провести органосохраняющие операции, которые минимизируют кровопотерю и позволяют пациенткам восстановиться как можно быстрее», — отметили в учреждении.