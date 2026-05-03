В международной выставке благоустройства поучаствовала делегация Приангарья

Представители Байкальска Иркутской области приняли участие в VII Международной выставке-конференции ParkSeason Expo, которая прошла 22−23 апреля в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики Приангарья.
Мероприятие было посвящено созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий. Выставка-конференция стала площадкой обмена мнениями и опытом по благоустройству и развитию территорий.
К мероприятию присоединились заведующий отделом архитектуры, капитального строительства и земельных отношений администрации Байкальского городского поселения Александра Глебанова и заместитель заведующего отделом Мария Фалеева. На конференции обсудили влияние благоустройства территорий на создание новых центров притяжения для местных жителей и туристов из других регионов и стран. Это стало актуальной темой и для Байкальска, который находится на берегу Байкала и имеет все возможности для развития туризма.
«Байкальск с каждым годом преображается благодаря федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”. Например, город активно принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Благодаря победе в конкурсе появилось два уникальных пространства — “Байкальский космос” и “Укрощение строптивой реки”. Проекты предусматривали создание нескольких функциональных зон со множеством ландшафтных деталей: детская игровая площадка, площадки для коммерции, зоны отдыха и многое другое», — отметили представители делегации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.