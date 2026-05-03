Из-за аварии на железной дороге в Литве два поезда из Калининграда вернулись в Черняховск

Два пассажирских поезда, выехавших из Калининграда, вернулись на станцию Черняховск из-за перекрытия движения на Литовской железной дороге. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД пишет в воскресенье, 3 мая.
«Поезд № 360 Калининград — Адлер и поезд № 148 Калининград — Москва до возобновления движения возвращены на станцию Черняховск. Оперативная информация о движении поездов будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.
Авария, из-за которой задерживаются калининградские поезда, произошла на одном из самых сложных участков железнодорожной сети Литвы.
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.Читать дальше