Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за аварии на железной дороге в Литве два поезда из Калининграда вернулись в Черняховск

Составы в Москву и Адлер будут ждать возобновления движения на станции.

Источник: Клопс.ru

Два пассажирских поезда, выехавших из Калининграда, вернулись на станцию Черняховск из-за перекрытия движения на Литовской железной дороге. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД пишет в воскресенье, 3 мая.

«Поезд № 360 Калининград — Адлер и поезд № 148 Калининград — Москва до возобновления движения возвращены на станцию Черняховск. Оперативная информация о движении поездов будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Авария, из-за которой задерживаются калининградские поезда, произошла на одном из самых сложных участков железнодорожной сети Литвы.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше