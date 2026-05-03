Бастрыкин потребовал доклад по делу о бродячих собаках в Уфе

Свора обитает около образовательного учреждения.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад по уголовному делу о безнадзорных собаках в Уфе.

Сообщается, что свора обитает вблизи образовательного учреждения уже несколько лет. В прошлом году псы напали на пенсионерку, однако отлов животных до сих пор не организован. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по организации отлова безнадзорных животных. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК