Бастрыкин потребовал доклад по делу о бродячих собаках в Уфе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад по уголовному делу о безнадзорных собаках в Уфе.
Сообщается, что свора обитает вблизи образовательного учреждения уже несколько лет. В прошлом году псы напали на пенсионерку, однако отлов животных до сих пор не организован. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по организации отлова безнадзорных животных. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.