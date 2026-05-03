Более 900 человек собрал фестиваль «ТехноСтрелка» в Нижнем Новгороде

Пятый международный фестиваль «ТехноСтрелка» для детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, посвященный современным технологиям в естественно-научной и инженерной сфере, прошел 27−29 апреля в Нижнем Новгороде. Мероприятие, организованное в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», объединило более 900 участников из 55 регионов, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.