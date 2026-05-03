Более 900 человек собрал фестиваль «ТехноСтрелка» в Нижнем Новгороде

Пятый международный фестиваль «ТехноСтрелка» для детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, посвященный современным технологиям в естественно-научной и инженерной сфере, прошел 27−29 апреля в Нижнем Новгороде. Мероприятие, организованное в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», объединило более 900 участников из 55 регионов, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Мы с радостью принимаем более 900 участников нашего фестиваля, это рекордное количество! В этом году в фестивале в онлайн-формате участвуют представители двух дружественных стран — Узбекистана и Казахстана», — отметил министр образования региона Михаил Пучков.
Программа фестиваля включала в себя интеллектуальные состязания по пяти направлениям. Участники программы «МедиаЛайт» создавали контент, на треке «Цифровой вызов» — представляли свои навыки по фулстек-разработке, кибербезопасности и использованию искусственного интеллекта. Хакатон «БиоГенезис» был посвящен задачам технологического характера по экологии, медицине, биохимии, генетике и нейробиологии, а «ТехноГрад» — цифровому дизайну большого города. На хакатоне «ТехноАрт» участники создавали анимацию, дизайн одежды и арт-объекты с использованием 3D-моделирования, нейросетей и технологий дополненной реальности.
Для участия в финальных состязаниях в Нижнем Новгороде необходимо было пройти обязательный отборочный этап — выполнить задание по выбранному профилю. Нижегородскую область на отборочном этапе представили 212 команд из 18 муниципальных образований. По итогам в финал прошли 146 команд.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.