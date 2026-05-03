В Курортном районе Петербурга провели 67 физкультурных и спортмероприятий

Около 5 тыс. человек приняли участие в 67 соревнованиях и физкультурных мероприятиях, организованных в первом квартале 2026 года в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили в отделе физической культуры и спорта администрации Курортного района. Создание условий для поддержания здорового образа жизни способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России».
Среди самых ярких мероприятий — всероссийская гонка «Лыжня России», региональные соревнования «Гонка памяти Героев Советского Союза», «Эстафета поколений» и костюмированный забег в честь Нового года. Отметим, что на территории района работают две спортшколы олимпийского резерва, а также центр физической культуры, спорта и здоровья. В них занимаются около 4 тысяч человек.
Для жителей старшего возраста на базе парка «Дубки», Зеленогорского парка культуры и отдыха и пляжа «Северный» регулярно проходят занятия по лапте, скандинавской ходьбе, общей физической подготовке, легкой атлетике и волейболу сидя. В этом году запланированы ремонт и оснащение пяти внутридворовых спортивных площадок. Работы пройдут в Сестрорецке и поселке Песочном.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.