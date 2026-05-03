10 общественных пространств в Нижнем Новгороде обработают от клещей

С 4 мая в Нижнем Новгороде стартует противоклещевая обработка территорий. Ее планируется провести в 10 общественных пространствах общей площадью около 132 га. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
Завтра, 4 мая, Автозаводский парк будет закрыт для посещения до вечера из-за проведения санитарной обработки. В этот же день работы проведут на первом и втором парковых озерах.
Во вторник, 5 мая, будут обработаны территории парков имени 1 Мая и «Светлоярский», а 6 мая — «Дубки» и Станкозавода. В четверг, 7 мая, аккарицидные мероприятия запланированы в парке им. Свердлова и в зоне отдыха «Щелоковский хутор». Обработка пройдет и в парке «Швейцария», однако точная дата пока уточняется.
Отмечается, что даты обработок могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Нижегородцев призывают соблюдать осторожность и следить за детьми и питомцами.
