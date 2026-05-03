Омские парки возродили аттракционную акцию «Скидочный четверг»

В городских парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском снова объявили о спецакции «Скидочный четверг». Об этом они сообщили в официальной группе «Городские парки» во «ВКонтакте».
В паблике уточнили, что рады известить посетителей о возвращении любимой акции.
Согласно правилам акции, каждый четверг в парках суперпредложение: посещение всех аттракционов по 149 рублей.
"Не упустите возможность весело и выгодно провести время!
Приходите в парки и наслаждайтесь любимыми аттракционами по выгодной цене!", — призвали в соцсети.
В прошлом году единый такой билет аттракционы стоил 119 рублей. В 2026 году он, таким образом, стал дороже на 30 рублей.
Ранее мы писали, что мэрия Омска планирует акционирование парка имени 30 лет ВЛКСМ.