Мультик воронежских аниматоров вошел в шорт-лист V Национальной премии интернет-контента

На награду претендует мультфильм «Герои Арктики».

Источник: Комсомольская правда

Мультфильм «Герои Арктики», созданный анимационной студией «Воронеж», претендует на V Национальную премию интернет-контента. Проект вошел в шорт-лист одной из самых значимых премий в области цифрового контента. В центре сюжета «Героев Арктики» — приключения школьников, спасающих найденного во льдах живого мамонтенка. Герои помогают ему сбежать от одержимого ученого и отправятся в захватывающее путешествие через всю Россию, чтобы раскрыть тайну его происхождения.

Победят наши аниматоры или нет, узнаем 28 мая — церемония награждения пройдет года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Национальная премия интернет-контента отмечает достижения в области мультимедийных проектов, социальных сетей и образовательных инициатив, способствуя признанию самых ярких и инновационных работ.

