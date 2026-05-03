Мультик воронежских аниматоров вошел в шорт-лист V Национальной премии интернет-контента

Мультфильм «Герои Арктики», созданный анимационной студией «Воронеж», претендует на V Национальную премию интернет-контента. Проект вошел в шорт-лист одной из самых значимых премий в области цифрового контента. В центре сюжета «Героев Арктики» — приключения школьников, спасающих найденного во льдах живого мамонтенка. Герои помогают ему сбежать от одержимого ученого и отправятся в захватывающее путешествие через всю Россию, чтобы раскрыть тайну его происхождения.