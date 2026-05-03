В Алматинской области прошли «Дни чистоты»: 39 тысяч человек собрали более 760 тонн мусора

На заключительном этапе экологического мероприятия, прошедшем в Каскеленском ущелье, глава региона Марат Султангазиев поблагодарил активных участников субботников.
В рамках итогового мероприятия были награждены участники и организации, которые внесли особый вклад в акцию. Так, жительница Жамбылского района Асылым Кошербай была признана «Самым активным молодым участником», жительница города Алатау Риза Саурбаева — «Самым активным пожилым участником», директор объединения «GOGO CENTRAL ASIA» из Карасайского района Александр Орланов — «Самым активным эковолонтером». Житель Балхашского района Бахытжан Хамзин получил награду в номинации «Самый чистый двор».
Кроме того, село Ават в Енбекшиказахском районе было признано «Самым активным селом», улица Райымбек батыр в селе Кайнар Райымбекского района — «Самой чистой улицей», Государственный национальный природный парк «Шарын» в Уйгурском районе — «Самым активным коллективом». Также Илийский район был признан «Самым активным районом», Город кочевников в областном центре — «Самым чистым туристическим объектом», а «MERGEN HOLDING» из Кегенского района — «Самым активным бизнес-представителем».
Глава области отметил, что Каскеленское ущелье — одно из красивейших мест региона, которое часто посещают как местные жители, так и туристы. Поддержание чистоты таких природных территорий стало одной из главных целей сегодняшней акции.
Экологическая программа «Таза Қазақстан», инициированная главой государства, направлена не только на наведение порядка, но и на формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Подобные инициативы должны стать частью нашей повседневной жизни и устойчивой привычкой. В период майских выходных нами была объявлена акция «Дни чистоты». Основное внимание уделялось чистоте туристических маршрутов. Данную работу мы и в дальнейшем продолжим.
Субботники прошли на ключевых туристических маршрутах и в популярных зонах отдыха региона. В частности, работы по санитарной уборке, вывозу мусора, благоустройству и озеленению были проведены на таких популярных объектах, как озера Кольсай и Кайынды, Шарынское ущелье, ущелье Турген, озеро Иссык, Капшагайское водохранилище, побережье озера Балхаш, район Курты, Каскеленское ущелье и других известных туристических направлениях.
Так, в Карасайском районе было вывезено 140 тонн мусора, в Кегенском — 113 тонн, в Уйгурском — около 28 тонн, в Илийском — 82 тонны, в Алатау — 71 тонна, в Енбекшиказахском районе — 173 тонны, в Балхашском — 21,5 тонны, в Райымбекском — 20 тонн, в городе Конаев — около 22 тонн, в Талгарском — 58 тонн, в Жамбылском — 36 тонн мусора. В акции было задействовано несколько сотен единиц специальной техники, в результате чего были проведены комплексные работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению как туристических зон, так и населенных пунктов. Также было высажено более 13 тысяч деревьев.
Стоит отметить, что акция «Дни чистоты» направлена не только на улучшение экологической ситуации в регионе, но и на повышение ответственности граждан за сохранение природы, а также на поддержание привлекательности туристических зон.