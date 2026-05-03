В Алматинской области прошли «Дни чистоты»: 39 тысяч человек собрали более 760 тонн мусора

Так, в Карасайском районе было вывезено 140 тонн мусора, в Кегенском — 113 тонн, в Уйгурском — около 28 тонн, в Илийском — 82 тонны, в Алатау — 71 тонна, в Енбекшиказахском районе — 173 тонны, в Балхашском — 21,5 тонны, в Райымбекском — 20 тонн, в городе Конаев — около 22 тонн, в Талгарском — 58 тонн, в Жамбылском — 36 тонн мусора. В акции было задействовано несколько сотен единиц специальной техники, в результате чего были проведены комплексные работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению как туристических зон, так и населенных пунктов. Также было высажено более 13 тысяч деревьев.