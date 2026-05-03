В Ростове полицейские ищут нарушителей, запустивших фейерверк во время угрозы БПЛА

В Донской столице проводится проверка по факту использования пиротехники.

Источник: Комсомольская правда

Полиция начала проверку в связи с запуском фейерверка в Донской столице. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Видео с фейерверком разместили в соцсетях очевидцы. По словам горожан, неизвестные решили воспользоваться пиротехникой вечером 2 мая в районе улиц Суворова и Журавлева. В это время в регионе была объявлена угроза применения БПЛА.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к возможному нарушению установленного запрета, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в силовом ведомстве.

Напомним, что до 1 декабря 2026 года на территории Ростовской области введены ограничения на использование фейерверков, салютных установок, петард и ракет. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 3 000 до 5 000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 40 000, фирмам и предприятиям — от 200 000 до 400 000.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
