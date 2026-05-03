Задержанные из-за аварии в Литве поезда возобновили движение

МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Поезда калининградского направления, задержанные в связи с аварией на железной дороге в Литве, возобновили движение, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД) в своем Telegram-канале.
В связи со сходом вагонов грузового поезда на территории Литовских железных дорог были задержаны пять поездов — № 360 Калининград — Адлер; № 148 Калининград — Москва; № 147 Москва — Калининград; № 79 Санкт-Петербург — Калининград; № 29 Москва — Калининград.
«В 15.15 поезд № 147 Москва — Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов № 29 Москва — Калининград и № 79 Санкт-Петербург — Калининград», — сообщила БЖД.
Пассажирам данных поездов оказана помощь, предоставлено питание и питьевая вода, медицинское сопровождение. Обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов на станциях Гудогай и Молодечно, отметили белорусские железнодорожники.
«Поезда следуют своим маршрутом в пункт назначения», — сообщила пресс-служба.
Движение транзитных поездов в Калининград было остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила в воскресенье компания «Литовские железные дороги».