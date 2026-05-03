В Санкт-Петербурге прошла легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

Традиционная кольцевая легкоатлетическая эстафета Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, посвященная Дню Победы, прошла 24 апреля в парке «Екатерингоф», сообщили в местной администрации. Мероприятие организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
В эстафете приняли участие команды высших учебных заведений района и образовательных организаций, школьники 8−11-х классов, коллективы предприятий.
Всего к мероприятию присоединились 18 команд, куда вошли более 600 спортсменов.
«Эта ежегодная спортивная традиция объединяет поколения, напоминая о мужестве и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый этап — это не только спортивное достижение, но и дань памяти тем, кто сражался за нашу свободу. Спасибо всем участникам и болельщикам за силу духа и уважение к великой истории нашей страны», — обратился к участникам заместитель главы районной администрации Денис Григорьев.
Эстафета проводилась в командном зачете, протяженность составила 6380 метров. После завершения забегов состоялось торжественное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и награждение победителей и призеров соревнования.
Отметим, общая численность жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, превышает 80 тысяч человек.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.