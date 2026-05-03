В Пермском крае четыре вагона сошли с рельсов после ЧП с локомотивом

ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.