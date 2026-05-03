Литва возобновила приём калининградских поездов после аварии

Литовская железная дорога уведомила КЖД о готовности принимать калининградские поезда после аварии. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале на платформе Макс в воскресенье, 3 мая.
«Из КЖД сообщили, что Литовская железная дорога уведомила о готовности к приёму поездов. Пассажирам следует ориентироваться на расписание, указанное на официальном сайте РЖД. Первым уже отправился поезд в направлении до Санкт-Петербурга», — пишет глава области.
Два пассажирских поезда, выехавших из Калининграда, вернулись на станцию Черняховск из-за перекрытия движения в Литве.
