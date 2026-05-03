Радий Хабиров рассказал о враче скорой помощи из Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о враче скорой помощи Игоре Газизове в рамках рубрики о выдающихся жителях региона.
Игорь Газизов — анестезиолог-реаниматолог Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Уфы. В профессию он пришел еще студентом Башкирский государственный медицинский университет: начинал санитаром, затем работал фельдшером и впоследствии стал врачом. Общий стаж его работы превышает 40 лет.
Врач участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльская авария и железнодорожной катастрофы на станции Улу-Теляк. Его заслуги отмечены на федеральном уровне.
Глава региона также отметил вклад семьи медика: его супруга работает в системе здравоохранения, а дети получили образование и поддерживают семейные традиции.