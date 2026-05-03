В Якутии отремонтируют участок дороги «Амга»

Участок дороги «Амга» в Якутии отремонтируют с 38-го по 43-й километр по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог республики.
Подрядная организация уже завершила восстановление геодезической разбивочной основы и приступила к отсыпке объездной дороги в зоне размещения водопропускной трубы. В дальнейшем планируется поднятие насыпи на подтопляемых участках, укрепление грунта, усиление дорожного покрытия и ремонт системы водоотведения.
Также проектом предусмотрено устройство 4,7 тыс. пог. м барьерного ограждения, 222 сигнальных столбика и 68 дорожных знаков. Работы планируют завершить в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.