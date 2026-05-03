Школы Туапсе переходят на обычный режим работы с 4 мая

С понедельника, 4 мая, школы в Туапсе приступят к работе в обычном режиме. Учебные учреждения закрывали на три дня из-за атак БПЛА и пожаров.
«К приему детей будут готовы детские сады и учреждения дополнительного образования. Исключение — два детских сада № 22 и № 25», — рассказали в управлении образования администрации Туапсинского округа.
В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА. Возгорания потушены. Сейчас специалисты занимаются уборкой пляжей и реки от нефперодуктов.
