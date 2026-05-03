Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборонное предприятие в Приморском крае оптимизирует работу

Производительность повысят на участке сборки изделий, необходимых для безопасности морских рубежей.

Оборонное предприятие «Дальприбор» Приморского края внедрит инструменты бережливого производства по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) уже приступили к работе по оптимизации работы предприятия. «Дальприбор» специализируется на разработке, серийном выпуске и техническом сопровождении гидроакустических станций и комплексов для Военно-Морского Флота России. Производительность будут повышать на участке сборки гидроакустических буев — изделий, необходимых для безопасности морских рубежей страны. Эксперты РЦК внедрят бережливое производство в процесс сборки и сократят время выпуска продукции. В перспективе полученный опыт расширят на другие участки производства.

«На протяжении шести месяцев сотрудники “Дальприбора” будут работать вместе с экспертами РЦК и совместно оптимизируют процесс сборки. Но после полугода совместной работы увеличение производительности не заканчивается. Далее мы остаемся доступными для консультаций, готовы приехать и подсказать — предприятие может на нас рассчитывать», — рассказал директор РЦК Сергей Гориславец.

Заместитель главного инженера предприятия Андрей Кочергин подчеркнул, что увеличение производительности труда позволит ведущему приборостроительному предприятию края быть более конкурентоспособным на рынке оборонных заказов.

«От участия в проекте мы ожидаем, что сотрудники предприятия овладеют и научатся самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства. Увеличение производительности, снижение операционных затрат и оптимизация внутренней логистики в ближайшей перспективе обеспечат рост выручки и выход на новые контракты с гражданскими и оборонными заказчиками», — добавил Кочергин.

Напомним, в 2025 году с помощью РЦК приморские предприятия сократили время рабочих процессов в среднем на 19%, выработка сотрудников увеличилась на 36%. Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», необходимо подать заявку на платформе «Производительность.рф».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.