Оборонное предприятие в Приморском крае оптимизирует работу

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) уже приступили к работе по оптимизации работы предприятия. «Дальприбор» специализируется на разработке, серийном выпуске и техническом сопровождении гидроакустических станций и комплексов для Военно-Морского Флота России. Производительность будут повышать на участке сборки гидроакустических буев — изделий, необходимых для безопасности морских рубежей страны. Эксперты РЦК внедрят бережливое производство в процесс сборки и сократят время выпуска продукции. В перспективе полученный опыт расширят на другие участки производства.