Оборонное предприятие в Приморском крае оптимизирует работу

Оборонное предприятие «Дальприбор» Приморского края внедрит инструменты бережливого производства по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) уже приступили к работе по оптимизации работы предприятия. «Дальприбор» специализируется на разработке, серийном выпуске и техническом сопровождении гидроакустических станций и комплексов для Военно-Морского Флота России. Производительность будут повышать на участке сборки гидроакустических буев — изделий, необходимых для безопасности морских рубежей страны. Эксперты РЦК внедрят бережливое производство в процесс сборки и сократят время выпуска продукции. В перспективе полученный опыт расширят на другие участки производства.
«На протяжении шести месяцев сотрудники “Дальприбора” будут работать вместе с экспертами РЦК и совместно оптимизируют процесс сборки. Но после полугода совместной работы увеличение производительности не заканчивается. Далее мы остаемся доступными для консультаций, готовы приехать и подсказать — предприятие может на нас рассчитывать», — рассказал директор РЦК Сергей Гориславец.
Заместитель главного инженера предприятия Андрей Кочергин подчеркнул, что увеличение производительности труда позволит ведущему приборостроительному предприятию края быть более конкурентоспособным на рынке оборонных заказов.
«От участия в проекте мы ожидаем, что сотрудники предприятия овладеют и научатся самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства. Увеличение производительности, снижение операционных затрат и оптимизация внутренней логистики в ближайшей перспективе обеспечат рост выручки и выход на новые контракты с гражданскими и оборонными заказчиками», — добавил Кочергин.
Напомним, в 2025 году с помощью РЦК приморские предприятия сократили время рабочих процессов в среднем на 19%, выработка сотрудников увеличилась на 36%. Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», необходимо подать заявку на платформе «Производительность.рф».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.