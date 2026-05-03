Беспрозванных: Литовская железная дорога уведомила о готовности к приему поездов

Ранее белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БЖД сообщило, что поезд № 147 Москва — Калининград отправился со станции Гудогай в 15.15. Далее возобновляется движение поездов № 29 Москва — Калининград и № 79 Санкт-Петербург — Калининград. «Пассажирам названных выше поездов оказана помощь, предоставлено питание и питьевая вода, медицинское сопровождение. Обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов на станциях Гудогай и Молодечно», — сообщает агентство. По данным БЕЛТА, поезда следуют своим маршрутом в пункт назначения.