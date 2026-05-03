Полиция нашла подростков, которые сбросили флаг в пойму Царицы в Волгограде

После того, как в канун Дня Победы в соцсетях разлетелось видео, на котором подростки сорвали флаг с Астраханского моста и бросили его в пойму Царицы, полиция начала проверку. Хоть заявления никто не писал, юных хулиганов быстро нашли. Ими оказались двое 16-летних жителей Городищенского района, сообщили в главке МВД по Волгоградской области. Оба уже были судимы.