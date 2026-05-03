В школе № 203 Санкт-Петербурга провели кулинарный мастер-класс

Мероприятие стало частью курса «Основы проектной деятельности», реализуемый управлением социального питания совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Студенты вуза под руководством опытных наставников провели для школьников кулинарный мастер-класс по собственному сценарию, объединив теорию здорового питания, экономическую игру и живую практику. Сначала ребята отгадывали загадки о здоровом питании, зарабатывали баллы, а затем «покупали» на них ингредиенты для будущих блюд. Таким образом, юные участники на время примерили на себя роли не только поваров, но и кладовщиков и менеджеров кухни. Кульминацией мастер-класса стало приготовление двух блюд — полезных роллов и ароматного испанского супа.