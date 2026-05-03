В школе № 203 Санкт-Петербурга провели кулинарный мастер-класс

Кулинарный мастер-класс организовали 24 апреля в школе № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городском управлении социального питания.
Мероприятие стало частью курса «Основы проектной деятельности», реализуемый управлением социального питания совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Студенты вуза под руководством опытных наставников провели для школьников кулинарный мастер-класс по собственному сценарию, объединив теорию здорового питания, экономическую игру и живую практику. Сначала ребята отгадывали загадки о здоровом питании, зарабатывали баллы, а затем «покупали» на них ингредиенты для будущих блюд. Таким образом, юные участники на время примерили на себя роли не только поваров, но и кладовщиков и менеджеров кухни. Кульминацией мастер-класса стало приготовление двух блюд — полезных роллов и ароматного испанского супа.
Напомним, между управлением социального питания и СПбПУ заключено партнерское соглашение. Благодаря этому взаимодействие студентов с реальным сектором школьного питания ведется на постоянной основе, а курс «Основы проектной деятельности» уже четвертый год подряд дает будущим инженерам и управленцам возможность разрабатывать живые, востребованные проекты для петербургских школ.
«Мы видим, как важно выстраивать живой диалог между детьми и современными принципами здорового питания. Такие форматы доказывают: полезная еда может быть интересной, а процесс ее приготовления — увлекательным образовательным инструментом. И то, что мы работаем с политехом уже четвертый год подряд, доказывает: системный подход приносит реальные плоды», — отметила врио заместителя начальника управления социального питания Ольга Гапонова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.