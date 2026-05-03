Три проекта КРТ реализуют на юго-западе и северо-востоке Москвы

«Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки в рамках трех проектов. Их общая площадь — 5,94 га. Сейчас там находятся устаревшие объекты. На реорганизуемых участках планируют построить более 75 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации. Территории рядом с будущими домами благоустроят», — говорится в сообщении.
Первая такая территория площадью 3,87 га расположена в Южном Бутове на юго-западе столицы. Она находится на ул. Большая Бутовская (земельный участок № 11/33) — недалеко от станции Бутово второго Московского центрального диаметра. Градостроительный потенциал участка — 16 тыс. кв. м жилой недвижимости.
Еще два реорганизуемых участка общей площадью 1,56 га расположены в Бибиреве Северо-Восточного административного округа на ул. Лескова и Белозерской — между Алтуфьевским шоссе и 87-м км МКАД. Градостроительный потенциал участков — 46,7 тыс. кв. м жилой недвижимости.
Другие две неэффективно используемые территории общей площадью 0,51 га находятся в районах Черемушки и Котловка на юго-западе Москвы. Они расположены на ул. Зюзинская (владение 3) и Севастопольском проспекте (владение 20б) соответственно. Градостроительный потенциал участков — 12,6 тыс. кв. м жилой недвижимости.
Благодаря реализации трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) новое современное жилье получат ориентировочно более 1,5 тыс. человек. Будет создано более 250 рабочих мест.
На данный момент правительство Москвы одобрило и реализует 214 проектов КРТ общей площадью свыше 1,9 тыс. га. На реорганизуемых участках планируют построить 36,8 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано около 412 тыс. рабочих мест.