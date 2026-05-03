Бастрыкин поручил доложить о состоянии мемориала в Ростовской области

В сети Интернет появились сообщения о ненадлежащем содержании мемориального комплекса «Скорбящая мать». Как стало известно, более 20 лет памятник, установленный на братской могиле, находится в неудовлетворительном состоянии: облицовочные плиты ступеней и элементы барельефа частично обрушились, в них образовались трещины. При этом меры к организации ремонтных работ не принимаются.