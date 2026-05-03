Бастрыкин поручил доложить о состоянии мемориала в Ростовской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем содержании мемориального комплекса в слободе Волошино Миллеровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В сети Интернет появились сообщения о ненадлежащем содержании мемориального комплекса «Скорбящая мать». Как стало известно, более 20 лет памятник, установленный на братской могиле, находится в неудовлетворительном состоянии: облицовочные плиты ступеней и элементы барельефа частично обрушились, в них образовались трещины. При этом меры к организации ремонтных работ не принимаются.

В СУ СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления доложить о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении, а также о мерах, принимаемых к восстановлению мемориального сооружения. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.